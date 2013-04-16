重发-韩国经济：政府公布新刺激方案应对经济成长放缓

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
由于朴槿惠政府大幅调降今年的经济成长预测，因此着手草拟追加预算案。
公共基金将使今年支出提高2兆韩元以协助支撑经济。该部称，这些刺激计划，加上稍早宣布的地产市场提振举措，将可使今年经济成长率增加30个基点(0.3%)，明年增加40个基点。
如今政府计划今年额外净卖出8.8兆韩元的公债，以为追加预算筹资。
政府如今预期今年的财政赤字将达到相当于国内生产总值(GDP)的1.8%，先前预估为0.3%，而去年赤字相当于GDP的1.4%。
韩国央行上周维持利率在2.75%不变，为连续第六个月按兵不动，可见韩国经济面临的风险相对温和。(完) (编译 洪曦/王冠中/戴素萍 审校 程琳/李爽)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。