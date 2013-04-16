重发-韩国经济：政府公布新刺激方案应对经济成长放缓

由于朴槿惠政府大幅调降今年的经济成长预测，因此着手草拟追加预算案。

公共基金将使今年支出提高2兆韩元以协助支撑经济。该部称，这些刺激计划，加上稍早宣布的地产市场提振举措，将可使今年经济成长率增加30个基点(0.3%)，明年增加40个基点。

如今政府计划今年额外净卖出8.8兆韩元的公债，以为追加预算筹资。

政府如今预期今年的财政赤字将达到相当于国内生产总值(GDP)的1.8%，先前预估为0.3%，而去年赤字相当于GDP的1.4%。