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货币新闻 | 2013年 4月 16日 星期二 09:25 BJT

重发-韩国经济：政府公布新刺激方案应对经济成长放缓

由于朴槿惠政府大幅调降今年的经济成长预测，因此着手草拟追加预算案。

公共基金将使今年支出提高2兆韩元以协助支撑经济。该部称，这些刺激计划，加上稍早宣布的地产市场提振举措，将可使今年经济成长率增加30个基点(0.3%)，明年增加40个基点。

如今政府计划今年额外净卖出8.8兆韩元的公债，以为追加预算筹资。

政府如今预期今年的财政赤字将达到相当于国内生产总值(GDP)的1.8%，先前预估为0.3%，而去年赤字相当于GDP的1.4%。

韩国央行上周维持利率在2.75%不变，为连续第六个月按兵不动，可见韩国经济面临的风险相对温和。(完) (编译 洪曦/王冠中/戴素萍 审校 程琳/李爽)
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