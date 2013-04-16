港报社评：黄金大灾难，预演环球金融震荡--经济日报4月16日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
国际金价过去两个交易日恐慌暴跌，昨天便一度重挫逾百美元。金价走势非关牛市熊市，而是资金市下投资者突失信心。多国央行印钞票，热钱造成股债等严重泡沫，藏暴跌危机，金市只是预演。
今次跌市导火綫，是塞浦路斯拟沽金填债，市场更忧欧猪大国如意大利、西班牙跟随。惟塞国储金约14吨，仅去年全球黄金需求约4,405吨的九牛一毛；且意、西未见迫切要沽金，现仅炒消息，未见实质影响。
亦有指金市恐美国储局加快退市故大跌，若市场真忧美国退市，环球股、债等应亦急挫，惟过去两个交易日其他市场颇稳，独黄金遭狠沽，显退市说不成立。
而国际大鳄索罗斯指黄金失避险作用，亦被指是跌市元凶，惟他仅说中一半。黄金在过去4-5年被视作安全港，因发达国不断滥印钞，令钞票趋贬值，又推高通胀预期，投资者遂买金避险，且金价在2008年仅约800美元、之后两年亦仅约1,000至1,200美元，确具一定避险功能。
惟其后欧美日钞票愈印愈滥，制造天量投机热钱追金，令金市变成资金驱动，大户更自2011年起不断买入黄金ETF，使金价在前年炒高至逾1,900美元的历史高位，存极大泡沫，避险作用早失，仅靠热钱与投资者盲目信心支撑。
外界关注，金市是否由牛转熊？惟金市非牛非熊，而是资金市下热钱来去无定，若不利消息被消化，发达国续印钞，市场又可说金价暴跌过后有避险价值，投机热钱回头再炒亦不意外。
近年环球泛滥热钱四窜炒作，如美股在美国疲弱复苏下竟屡创新高、环球债市孳息被压低至不合理水平、新兴国楼市泡沫恶化等。若美国真开始退市，令热钱减少，又或突现坏消息冲垮市场信心，这些泡沫严重的市场恐重演这几天金价的急跌暴挫，投资者须加警觉。
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路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。