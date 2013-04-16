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亚洲 | 2013年 4月 16日 星期二 09:15 BJT

《汇市简讯》美元/日圆震荡走势持续，买兴略有增强

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* 美元/日圆双向波动持续至今日东京市场定盘

* 市场未见重大失衡因素，场内投机性交易活跃

* 美元/日圆买兴可能略微走强，支撑位目前在96.50左右

* 卖盘可能在97.00上方，早盘曾触及97.17高位，97.20上方有部分停止单 (完)

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