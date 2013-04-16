《新兴市场重要经济事件预告》--4月16日-4月23日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(除特别说明外，均为GMT时间)
4月16日(二)
伦敦--蒙古投资峰会(至4月18日)。
渥太华/华盛顿--印度财政部长齐丹巴南访问加拿大和美国(至4月19日)。
巴西利亚--巴西央行召开货币政策委员会会议(至4月17日)。
安卡拉--土耳其央行召开货币政策委员会会议。
4月17日(三)
北京--欧洲央行执委普雷特发表主题为“货币当局解决金融危机之道”的演讲(0600GMT)。
巴西利亚--巴西央行召开货币政策委员会会议(最后一日)。
曼谷--泰国央行公布4月3日会议记录。
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)公布关于国际金融系统风险的年度报告。
华盛顿--以色列央行总裁Stanley Fischer在约翰霍普金斯大学“形式与本质：评估G20危机后政策改革”论坛上发表讲话(1430)。
华盛顿--墨西哥央行总裁卡斯腾斯在IMF的“重新审视宏观政策II：早期举措和初步教程”会议上，主持关于外汇汇率安排的小组讨论(1800)。
华盛顿--印度央行总裁苏巴拉奥在IMF的“重新审视宏观政策II：早期举措和初步教程”会议上，主持关于资本账户管理的讨论(2000)。
华盛顿--彼得森国际经济研究所接待俄罗斯副财长Sergei Storchak和俄罗斯G20官员Ksenia Yudaeva，Yudaeva将谈论今年俄罗斯担任G20主席国的问题。
4月18日(四)
华盛顿--20国集团(G20)财长和央行总裁会议(至4月19日)。
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)24国集团(Group of 24)主席在IMF和世界银行春季会议间隙召开新闻发布会。
伦敦--蒙古央行总裁Zoljargal Naidansuren和蒙古证交所主席Altai Khangai在蒙古投资峰会上发表演说。
4月19日(五)
华盛顿--20国集团(G20)财长和央行总裁会议(最后一日)。
华盛顿--世界银行和国际货币基金组织(IMF)2013年春季会议(至4月21日)。
4月22日(一)
华盛顿--尼日利亚财长伊维拉在IMF和世界银行研讨会上发表演说(1630)。
耶路萨冷--以色列央行宣布利率决议。
4月23日(二)
利马--世界经济论坛拉美会议(第一日)。
布达佩斯--匈牙利央行货币委员会议息会议。
华沙--波兰央行货币政策委员会会议，料不宣布利率决议。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 王兴亚; 审校 张若琪)
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路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
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