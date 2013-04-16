港报社评：潜在增长率骤降，中国受通缩考验--信报4月16日

中国今年首季GDP增长7.7%，较去年四季度回落0.2%。明显看到，过去三年，中国经济潜在增长率从8-10%的区间，下滑至7-9%的区域下限。首季经济扩张之势有点力不从心，潜在增长率不断下滑，隐含通缩风险之忧；也进一步突显结构性改革的必要性，刻不容缓。

很明显，中国经济如今增长降速并非周期性，而是潜在增长率持续下滑的体现，若不加快结构性改革步伐，通缩风险将有增无减。首季度GDP降速，据官员解释，主要是国际形势复杂，以及国内主动调控的结果。细看期内具体表现，全国规模以上工业增加值增长9.5%，同比增速下跌逾2%；社会消费品零售总额名义增长12.4%，扣除价格因素，增速仅约10%，可见无论工业投资或消费，扩张增长动力低于去年。

对于中国潜在增长率持续下跌，官员认为是结构转型期后的普遍现象，当生产要素投入的边际成本效益在技术没有大突破前，潜在生产率有所下降无可避免，德国和日本等国亦复如是。

而随着经济增速减慢，制造业进入「通缩」的情况显现。今年三月，全国规模以上工业增加值同比实际增长8.9%。更令人忧虑的是，三月生产者出厂价格指数同比-1.9%，降幅不仅较上月扩大，而且已是连续六个季度陷入低迷。

细看首季度企业家信心指数，虽较去年四季度轻微回升，却仍低于企业景气指数，反映投资信心仍在恢复当中。若信心未能完全恢复，即使货币信用大量投放，也难免遭受投资信心受削所抵销，降低货币流通的速度，从而无法产生预期刺激效果。

照发展形势观察，中国新领导层一再强调「重质」的增长，意味利用当前相对低速增长致较为容易转型之机，进行发展模式转换。由此推断，今年央行的货币政策也不会轻易放宽，相信更倾向维持「中性偏松」的状态，设法达致今年增长7.5%目标，防止通缩风险向实体经济进一步扩散。

可以说，首季GDP增速从去年四季度再度回落，表现逊于预期，关键意义并不在于速度放缓多少，而是更突显结构性经济改革的迫切性。