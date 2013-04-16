港报社评：金挫风云变留意港热钱走向--星岛日报4月16日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
金价一泻如注，昨天再跌破1,400美元，与近来美国股市大涨小回指数迭创新高，对比强烈，迹象显示资金大规模转移投资对象，过程大上大落。
不止金价，其他贵金属的国际期货价格亦急挫。银昨日跌了10%、锡跌了6%、铜跌到2011年12月中以来的低位，铝更跌到三年半低位。此外，原油期货价格，昨日亦跌破每桶90美元大关。
金价下跌有本身因素，包括买金大国印度提高黄金入口税至50%，令今年首季印度黄金入口急挫24%，以及塞浦路斯国库要卖金解困，触发市场担心黄金存量丰厚的意大利和葡萄牙会跟随，还有看法认为，是夹那些因北韩局势紧张而买金者的好仓，但这些因素不足以解释其他商品为何大幅跌价。
深层一点的解释，是美国经济逐渐稳步复苏，联储局毋须继续大印钞票，美元转强，本来带起商品需求的新兴市场增长放缓，黄金等商品逐渐失去增值功能，投资价值大为逊色。目前仍然在市场泛滥的资金，转而寻找其他炒卖目标。
资金转投美国股市，原因是美国企业盈利表现不俗。美国经济表现胜于欧日，但又尚未出现令联储局担心的通胀水平，联储局短期来说不会停止量宽，反而新兴市场要控制通胀，经济不再如往年火速发展。
国际投资大户重投美股，抽资对象并不限于商品市场，以往泊在新兴市场的资金，部分也可能回流到美国。香港近年受惠于新兴市场概念，吸引热钱来投。金融管理局去年曾经因为大量资金来港，要出手大沽港元买入美金，稳定港元汇价。当局要监察曾锺情香港市场的热钱会否流走，投资者亦要留意当中可能出现的市场波动。
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路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。