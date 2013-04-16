港报社评：政府开支升升升，民粹当道派糖成风非港之福--明报4月16日

立法会明日恢复二读财政预算案的拨款条例草案，有议员将「拉布」争取诉求。拉布只是形式，更重要的是财政预算案流露的问题，其中之一就是政府开支持续增加，2013/14年度公共开支相当于本地生产总值的比重将由2012/13年度的19.9%跳升至21.7%，重越20%的警戒水平；更值得注意的是，政府的开支增加了，但却不是用以解决社会长期积累的问题，也不是为经济发展开拓新增长点，而是一年复一年的派糖，民粹当道，派糖成风，非港之福，可惜拉布与此无关，立法会使人失望。

政府开支增加，人们期望政府办实事、发展经济、推动经济转型，或用以解决医疗、教育等投资未来的问题；只是，政府一直说资源有限，要用得其所，不过，连同本年度派糖耗费330亿港元，财政司司长曾俊华前后两届政府6年任期之内，派糖开支超过2,100亿港元，都是一次过措施。对于这一届政府首份预算案，没有善用资源来改革香港长期积累的问题，仍然靠派糖操作来处理问题，令人失望。

过去，一般认为政制民主化，会使民粹政治抬头，政客为了选票滥开选举支票，导致公共开支大增。但是证诸曾荫权政府7年，证明非普选产生的政府同样民粹当道，浪费资源；梁振英政府首年未能摆脱派糖的窠臼。

政府不应乱花钱，政客、特首不应胡乱开政治支票，才是立法会议员发挥监督职能的议题，可惜据知明日就审议预算案的拉布，其中一个诉求是要政府派发1万元给市民，这样的立法会，还可能寄予厚望？简直是缘木求鱼。