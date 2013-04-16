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货币新闻 | 2013年 4月 16日 星期二 09:40 BJT

芝加哥期市：玉米期货连续第二天下跌，因全球经济成长疑虑罩顶

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合约 价格 变动 涨跌% 30日 RSI

移动均值

CBOT小麦 691.75 -2.00 -0.29% 867.47 44

CBOT玉米 642.00 -4.75 -0.73% 763.31 35

CBOT大豆 1391.75 -3.25 -0.23% 1576.93 42

CBOT稻米 $15.54 $0.10 +0.62% $15.49 50

美国原油 $87.19 -$1.52 -1.71% $88.89 18

汇率

欧元/美元 $1.305 $0.076

美元/澳元 1.033 -0.023

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
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