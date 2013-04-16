版本:
中国
市场报道 | 2013年 4月 16日 星期二 09:29 BJT

表格：美国纽约联邦储备银行4月制造业指数降至3.05

路透纽约4月15日 - 美国纽约联邦储备银行周一公布,4月制造业指数跌至3.05，3月为9.24。

路透调查受访分析师原预期4月指数为7.00。

以下为分项指数:

2013年 2013年 2013年 2013年 2012年 2012年

4月 3月 2月 1月 12月 11月

制造业指数 3.05 9.24 10.04 -7.78 -7.30 -5.22

投入物价 28.41 25.81 26.26 22.58 16.13 14.61

产出物价 5.68 2.15 8.08 10.75 1.08 5.62

新订单 2.20 8.18 13.31 -7.18 -3.44 3.08

出货 0.75 7.76 13.08 -3.08 11.93 14.59

交货时间 -3.41 -2.15 2.02 -2.15 -2.15 -1.12

库存 -4.55 -5.38 0.00 -8.60 11.83 -12.36

未完成订单 -3.41 -2.15 -2.02 -7.53 -6.45 11.24

员工数 6.82 3.23 8.08 -4.30 -9.68 -14.61

一周平均工时 5.68 0.00 -4.04 -5.38 -10.75 -7.87 (完)

(编译 郑茵 审校 白云)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐