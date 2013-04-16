澳洲央行：有迹象显示低利率正在奏效，有必要时进一步降息的空间--会议记录

关于非矿业投资，澳洲央行表示，有迹象显示一些企业愿意增加支出，尤其是增加对信息技术资产和系统的支出。

关于澳洲最大的几个出口市场的前景，央行委员表示，中国经济在稳步扩张，日本显示出有希望的迹象，而美国也在温和成长。