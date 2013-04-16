澳洲央行：有迹象显示低利率正在奏效，有必要时进一步降息的空间--会议记录

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
关于非矿业投资，澳洲央行表示，有迹象显示一些企业愿意增加支出，尤其是增加对信息技术资产和系统的支出。
矿业投资长期以来的红火局面预计会在今年到达巅峰，澳洲央行非常希望其它经济领域能够升温。
关于澳洲最大的几个出口市场的前景，央行委员表示，中国经济在稳步扩张，日本显示出有希望的迹象，而美国也在温和成长。
相比之下，央行指出，欧元区状况仍然不佳，塞浦路斯危机突显当地存在很多不稳定性。(完)
(编译 程琳/洪曦/白云; 审校 张涛)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。