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货币新闻 | 2013年 4月 16日 星期二 09:44 BJT

澳洲央行：有迹象显示低利率正在奏效，有必要时进一步降息的空间--会议记录

关于非矿业投资，澳洲央行表示，有迹象显示一些企业愿意增加支出，尤其是增加对信息技术资产和系统的支出。

矿业投资长期以来的红火局面预计会在今年到达巅峰，澳洲央行非常希望其它经济领域能够升温。

关于澳洲最大的几个出口市场的前景，央行委员表示，中国经济在稳步扩张，日本显示出有希望的迹象，而美国也在温和成长。

相比之下，央行指出，欧元区状况仍然不佳，塞浦路斯危机突显当地存在很多不稳定性。(完)

(编译 程琳/洪曦/白云; 审校 张涛)
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