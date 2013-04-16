港报财经评论：艰巨的改革之路--信报4月16日

艰巨的改革之路 /习广思 中国公布首季GDP按年增长7.7%，低过市场预期的8%，亦低过去年第四季的7.9%。中国经济增长放缓，过去是市场大忌，但在习李新政下，市场意识到增长放缓将成为常态。反贪、抑制三公消费、实行环保政策，经济必须付出代价。中国内地用电数据令市场失望，许多芬佬以用电量来检阅中国内地工业冷暖，3月份用电量按年增加2%，明显较1-2月份的5.5%放缓，反映去年第四季的经济复苏到了平原时期，形成弱复苏。中国针对楼市及银行产品推出调控措施，官员似乎没有对现状感到忧虑，也意味着放水无望的事实。中国内地数据不理想，像去年4月一样，成为市场造淡理由。中港、欧洲股市下跌，金属商品价格急泻，澳元、纽元、日圆汇价回升。中国内地经济增长放缓，是否代表失去投资吸引力？不是。中国内地新政策成效未明，加上经济数据未如预期，市场大感失望，但认真审视股市及经济，中资股还有投资潜力，惟不像以往般风光，毕竟赚钱易的日子已经过去。

投资者正在摸索习李新政，目前这过渡期叫市场忐忑不安，相信要待第二季经济数据改善，政策转趋明朗后，市场才会恢复信心，习惯新常态。港股持续拉锯，4月第一周，看淡的投资者趁中国内地休市大沽特沽，恒指暴跌逾600点后，第二周反弹3日，但反弹三而竭，至上周五已明显乏力，昨日这一跌十分正常。恒指昨天再失守22,000点，收报21,772点，下跌316点。大市成交额550亿港元，有近900只股票下跌，沽空比率上升至11%，盈富基金 仍是空军目标。港股成交缩、沽空增，恒指寻底未完，21,500点、21,000点是重要考验。不过，值得留意的是，国企指数第二度下试250天线，技术性跌穿，中资股调整未完。尽管股市值博率不高，但资金仍找到炒作机会，强势股续强，弱势股续弱，投资者续买绩优股。市场炒作业绩及禽流感疫症，药业股四环 股价昨天涨8%，神威 50天线见支持，股价反弹3.3%。

智能手机双雄瑞声 及舜宇光学 股价愈升愈高，后者进入消耗性上升时期。综观环球股债市场，情况亦一样，强势市愈强，资金市续强。日股近日成为焦点，资金不会那么快放弃，每个调整都是入市理由。美股强势持续，上周金融企业季度业绩发挥支撑力。弱势资产黄金及商品，泻后难回，黄金期货在欧洲时段再跌逾6%，并跌穿1,400美元水平，白银期货一度急跌10%。在资金狂潮下，酿成乐极生悲，这不是第一次出现在商品市场，有朝一日，势必在债市、股市、汇市出现。(B03) 建澳元兑日圆短仓 /苏子

澳元上周的重大突破，果然是假突破的走势陷阱！上周三澳元兑美元虽然以大阳烛升破1.05关键阻力位收市，但翌日仅高见1.0582便乏力再升，未能一举突破今年1月的1.0598高位，再创今年新高，最后更以十字星待变形态收市，触发上周五不少获利盘及淡仓入市，使日线图呈现不利后市的黄昏之星；结果昨天亚洲市澳元兑美元略为回升至1.0523高位便遇上庞大沽压，随后更一举跌破10天及20天SMA支持，曾低见1.0392水平，与200天SMA支持相若。

经过昨天亚洲市及欧洲市早段的急挫后，已可确认澳元兑美元已回复上落市模式，上周四所造的1.0582高位预料将成为关键阻力位，只要一直未能破关，预料整体走势将在跌破20天保历加通道的底部支持后，继续朝着上月4日所造的1.0113低位迈进。倾向认为稍后澳元兑美元成功跌破上述支持后，将有甚高机会摆脱去年年中以来一算心理关口的上落市。换言之，上月4日的1.0113低位以至一算未必能发挥应有的支持力，目前尚不是趁低买入澳元兑美元的时机。日圆汇价一如所料造好，美元兑日圆昨天曾低见97.52，此位与10天SMA支持十分接近；如昨晚美元兑日圆成功在10天SMA支持以下收市，相信日圆的走势将继续明显造好，稍后可望下试至95关口。

在澳元看跌而日圆看好的大前提下，预料投资者入市建立澳元兑日圆短仓将有更大的获利空间。短线而言，澳元兑日圆预料在日圆进一步转强下，可望成功跌破20天SMA支持及100心理关口，随后将朝着本月4日所造的96.90低位及95关口迈进。