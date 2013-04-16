港报财经评论：内房减少调控，龙头宜多关注--经济日报4月16日

内房减少调控，龙头宜多关注 /林瑞芬

上证昨收2,181，跌1.1%；中国内地经济首季表现逊于市场预期，国指昨急挫2%至10,440；恒指亦急回1.4%至21,772，正如上周估反弹浪止于22,300前；大市成交额550亿港元，弱市之恐慌性略减。上周六指散户上星期积极部署淡仓熊证，还防备看淡的投资者大户会玩下挟淡先，结果，大户顺水推舟，借中国内地经济数据再闯。2月以来中、港股市的跌势成习惯，大众街坊都识看是淡、弱时，认为反而在此刻多些多层次思维。中国内地经济弱复苏中，找寻小拐点线索。国指昨显着下挫，是市场人士认为今年首季经济增长只有7.7%，未如预期8%，更低于2012年第四季的7.8%。禽流感仍处高峰期，分分钟市场都是以忧经济稍热，续令人行持续收银根而借势推低A股。经济面作导航A股走势，仍然有缺陷性，因结构制度的不足问题仍困。由此数据弱，A股跌，但投资者就不大能分清究竟经济有多差，多坏。

居民收入维持着稳步有进的上来，居民对住屋的刚性需求始终强劲，由实际住屋需求支持的房市发展，利好中、长期楼价的上升趋势。中途出现调控政策，针对遏抑投机性需求只是暂时平抑楼价急升，避免大起大落，中国内地楼价可能长期走向最终是缓升慢升。博弈于调控政策，中国内地房企应对技巧愈来愈熟练，尤其龙头那批，中期趋势更有利造大造强，后市万一被恐慌抛售，视为价值低吸良机。首季度数据显示，房地产开发企业实际到位资金26,962亿港元，同比增长29.3%，增速比上年同期加快21.1个百分点，比上年全年加快16.6个百分点。其中，国内贷款增长19.8%，自筹资金增长13.6%，利用外资增长13.6%。内房企业投资仍处于正轨，一季度，全国房地产开发投资13,133亿港元，同比名义增长20.2%，增速比上年同期回落3.3个百分点，但比上年全年还是加快4.0个百分点，这对年内经济仍可望稳步有进具把持力。

自国务院提出新国五条，市场一度忧虑，但随地方政府陆续公布细则以后，早已减疑虑，昨据国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长盛来运来个调控措施效果凸显作个初结，更为肯定政策之过度干预之虑将大减。盛来运指从今年3月情况看，虽说房地产市场的投资、销售指标仍在高位，但比1月至2月有明显回落。龙头中国海外 昨报21.6港元，跌1.1%，未见步随恒指及国指再探近期新低；同样，未见步随恒指及国指再探近期新低，华润置地 昨报21.7港元，微跌0.23%，其间更一度倒升至21.9港元。这或有暗示，市场对内房龙头股信心开始重拾。

经济逊预期，国指候低买 /余少文

中国内地首季经济增长只录得7.7%，远低于市场预期，尽管总理李克强要打造中国经济升级版，弱复苏短期难利好股市，加上踏入五穷在即，大市偏淡居多，仍担心国企指数头肩顶，不用急于入市。A股昨日跌超过1%，上证综合指数又跌穿2,200点，国企指数五十步笑百步，曾低见10,394点，全日跌214点或2%，收10,440点，成交额137亿港元，但仍有15%主板H股逆市上升。而红筹指数跌82点或1.9%，收4,236点，成交额约50亿港元。市场原预期中国内地首季GDP可达8%，但国家统计局昨日公布的数字吓人一跳，因为大部分数据都差于预期，GDP只有7.7%，3月工业生产值、固定资产投资等分别为8.9%和20.9%，也低于预期，即使3月零售销售额增幅跟市场预期相若为12.6%，但首季增长只有12.4%，低于预期0.1个百分点。再加上3月社会用电量增长只有1.9%，较1-2月的5.5%为低，也可显示当月经济显着放缓，中国内地媒体形容用电量是46个月来次低数字，反映制造业回暖势头疲弱。

由于早前公布的货币供应量增长高于预期，但经济数据却差于预期，反映中国内地经济弱复苏情况较预期严重，难怪李总要打造中国经济升级版，原来现有经济基础差于预期。尤其中国担心放松流动性会推高通胀，但经济又处于弱复苏，所以相信中国会维持现有货币政策，即不会收紧也不会放松，所以人民银行透过正回购操作进行收水的金额也有限；另一原因是GDP仍然高于今年7.5%左右的目标，暂不用刺激经济。只是不排除外资会陆续下调中国全年GDP预测，因为市场普遍预期经济是前高后低，但前高的数值已也低于预期，实际只略高于全年目标，故全年GDP可能不会高出中国定下的目标太多。即是说中国内地经济弱复苏下，A股表现未必能有起色，同时会拖累国指今年余下三个季度的走势。

上周已指出国指营造头肩顶利淡形态，目前在牛熊分界线争持，国指会否跌至8,500点，若然指数跌至这水平，除非中国内地经济放缓速度较预期快，GDP也失守7.5%，否则按彭博预测数字来看，国指跌至8500点的预测PE可降至6.3倍，即使国指盈利打八折，预测PE都有7.9倍，绝对是入市机会，有危才有机，不用过于担心头肩顶是否形成。