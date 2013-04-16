朝鲜仍可能试射导弹--美国官员

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿4月15日 - 美国一名高级国防官员匿名对路透称，五角大楼仍认为朝鲜(北韩)可能在未来几天试射导弹，尽管周一金日成诞辰纪念日庆祝活动平稳进行。
该官员指出，美国军方曾认为试射可能发生在金日成诞辰纪念日前后，但“我们都认为是这个月”。
当被问及他是否曾预计朝鲜在采访时已进行发射时，他表示：“我不会感到吃惊。”
很多朝鲜观察人士曾预计朝鲜会在金日成诞辰101周年纪念日之前或当天试射导弹。
大多数官员拒绝公开猜测试射导弹的时间，称朝鲜一向变幻莫测。（完）
编译：李富强 发稿：程芳(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。