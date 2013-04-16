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亚洲 | 2013年 4月 16日 星期二 09:53 BJT

朝鲜仍可能试射导弹--美国官员

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿4月15日 - 美国一名高级国防官员匿名对路透称，五角大楼仍认为朝鲜(北韩)可能在未来几天试射导弹，尽管周一金日成诞辰纪念日庆祝活动平稳进行。

该官员指出，美国军方曾认为试射可能发生在金日成诞辰纪念日前后，但“我们都认为是这个月”。

当被问及他是否曾预计朝鲜在采访时已进行发射时，他表示：“我不会感到吃惊。”

很多朝鲜观察人士曾预计朝鲜会在金日成诞辰101周年纪念日之前或当天试射导弹。

大多数官员拒绝公开猜测试射导弹的时间，称朝鲜一向变幻莫测。（完）

编译：李富强 发稿：程芳(完)
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