国际油市：布兰特原油跌至100美元下方，为九个月来首次

至0111GMT，布兰特6月原油期货 下跌2.31美元至每桶98.32美元，一度跌至2012年7月以来低点98.28。

美国5月原油期货 跌2.17美元至每桶86.54美元，最低至86.36，为2012年12月以来最低。

油价在前一交易日下滑约3%，之前数据显示，全球第二大石油消费国中国的经济增长在今年第一季意外放缓。

而上周国际能源署、美国能源资料协会(EIA)和石油输出国组织(OPEC)调降2013年全球石油需求增长预估，已经让市场如惊弓之鸟。

此外，美国地区制造业报告显示成长步伐放慢，上周的零售销售数据也不如人意。

市场目前正在等待美国一周石油库存数据以便从中寻找线索。路透调查初步预估结果显示，美国4月12日当周原油库存料增加140万桶。(完)

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