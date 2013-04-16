国际油市：布兰特原油跌至100美元下方，为九个月来首次

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
至0111GMT，布兰特6月原油期货 下跌2.31美元至每桶98.32美元，一度跌至2012年7月以来低点98.28。
美国5月原油期货 跌2.17美元至每桶86.54美元，最低至86.36，为2012年12月以来最低。
油价在前一交易日下滑约3%，之前数据显示，全球第二大石油消费国中国的经济增长在今年第一季意外放缓。
而上周国际能源署、美国能源资料协会(EIA)和石油输出国组织(OPEC)调降2013年全球石油需求增长预估，已经让市场如惊弓之鸟。
此外，美国地区制造业报告显示成长步伐放慢，上周的零售销售数据也不如人意。
市场目前正在等待美国一周石油库存数据以便从中寻找线索。路透调查初步预估结果显示，美国4月12日当周原油库存料增加140万桶。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李爽/郑茵 审校 戴素萍)
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路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。