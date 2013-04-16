离岸人民币：统一中国积极考虑最快于下半年发行宝岛债--消息

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透台北4月16日 - 一位熟悉情况的消息人士周一晚间指出，台资中国方便面及饮料大厂--统一企业中国 正积极考虑最快于下半年加入发行宝岛债行列，以因应该公司今年在中国扩厂的资本支出需求。
这名公司高层指出，由于统一中国目前并没有取得信评，不符合在台湾发行以人民币计价公司债需取得信评的规定，然而该公司也已经知悉台湾证期局正检讨取消宝岛债发行需取得信评的规定 ，但只要监管当局修改规定，统一中国将积极考虑发行宝岛债。
〞台湾政府有意做大这个市场(宝岛债)，我们也乐于参与。〞这名高层说。
他指出，公司初步考虑发行规模〞不会太小〞，但仍等待5-6月召开的董事会通过。他同时表示，相信宝岛债的定价利率有机会优于在香港发行点心债。
不愿具名的证期局官员则指出，相关的宝岛债法规修订预计于5月初完成。该时间点将有利统一中国在台湾顺利发行人民币计价公司债。
统一中国台湾母公司统一企业 目前持有统一中国控股约70%股权。
目前台湾宝岛债市场已有中国信托银行发行首档，德意志银行 取得发行核准，彰化银行 已送主管机关审核中。(完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。