离岸人民币：统一中国积极考虑最快于下半年发行宝岛债--消息

路透台北4月16日 - 一位熟悉情况的消息人士周一晚间指出，台资中国方便面及饮料大厂--统一企业中国 正积极考虑最快于下半年加入发行宝岛债行列，以因应该公司今年在中国扩厂的资本支出需求。

这名公司高层指出，由于统一中国目前并没有取得信评，不符合在台湾发行以人民币计价公司债需取得信评的规定，然而该公司也已经知悉台湾证期局正检讨取消宝岛债发行需取得信评的规定 ，但只要监管当局修改规定，统一中国将积极考虑发行宝岛债。

〞台湾政府有意做大这个市场(宝岛债)，我们也乐于参与。〞这名高层说。

他指出，公司初步考虑发行规模〞不会太小〞，但仍等待5-6月召开的董事会通过。他同时表示，相信宝岛债的定价利率有机会优于在香港发行点心债。

不愿具名的证期局官员则指出，相关的宝岛债法规修订预计于5月初完成。该时间点将有利统一中国在台湾顺利发行人民币计价公司债。

统一中国台湾母公司统一企业 目前持有统一中国控股约70%股权。