中国货币市场：资金供求平衡回购利率小幅波动，短线关注财政存款上缴

据税法，单季结束后的15日内，企业要申报预缴上季度的所得税款；这笔税款将体现在央行报表的“财政性存款”子科目下，且会占当月财政存款增量的大部分。知情人士向路透透露，因今年清明假期为4月4日-6日三天，缴款申报截至日顺延三天至18日(周四)，缴纳日则为申报后的三日内。