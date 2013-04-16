中国货币市场：资金供求平衡回购利率小幅波动，短线关注财政存款上缴

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海4月16日 - 中国银行间资金市场周二早盘供求较为平衡，隔夜及七天期等主要回购加权利率 仅小幅波动，公开市场正回购操作影响并不明显。
不过交易员称，随着本周后半段可能开始有财政存款陆续开始上缴，不排除届时流动性可能会收紧，需随时关注。
“(资金面)现在供求还算平衡，就是之前的减点(出钱)现在没有了。”上海一银行交易员表示。
中国人民银行今日公开市场进行了580亿元人民币28天期正回购操作，中标利率持平在2.75%。扣除今日390亿元正回购到期，单日净回笼190亿元；上周二正回购操作量是300亿元。
该交易员并称，公开市场正回购已重启近两个月，加之力度较为温和，所以目前来看对资金面影响总体不大，而近期企业可能上缴税款等财政存款变动因素更值得关注。
据税法，单季结束后的15日内，企业要申报预缴上季度的所得税款；这笔税款将体现在央行报表的“财政性存款”子科目下，且会占当月财政存款增量的大部分。知情人士向路透透露，因今年清明假期为4月4日-6日三天，缴款申报截至日顺延三天至18日(周四)，缴纳日则为申报后的三日内。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间11:55 今日(%) 上日(%) 变动(bp) --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 质押式回购
其中:隔夜 2.0167 2.0482 -3.15
七天 3.0346 2.9725 +6.21
14天 3.0498 3.0636 -1.38 上交所债券回购
其中:一天 2.6000 2.2600 +34.00
七天 2.6600 2.3250 +33.50
14天 3.1200 3.2000 -8.00 回购定盘利率
其中:隔夜 2.0700 2.0800 -1.00
七天 3.0700 2.9700 +10.00
14天 3.0500 3.0300 +2.00 shibor
其中:隔夜 2.0170 2.0533 -3.63
七天 3.0440 2.9810 +6.30
三个月 3.8803 3.8802 +0.01 --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。