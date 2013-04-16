台湾债市动态：五年券殖利率出量走跌，波士顿爆炸案令美债价格升

路透台北4月16日 - 台湾五年券102/2殖利率周二走跌。美国波士顿马拉松爆炸案疑似恐怖攻击事件，推升美债价格上涨。台债盘初殖利率全线下跌，惟殖利率逢低见先前套牢卖压出笼，且台股 跌幅收歛，令各期券殖利率缓步脱离盘初低位。

交易员认为，盘初各期公债殖利率虽脱离低位向上回测，但卖压并不重，本周的台债在国际的利空环境环伺之下，殖利率仍有望呈缓步趋跌的情况。

以下为交易员观察市场的最新动态：

* 五年券前三大交易商的累计持券比重33%相对偏低，但盘初五年券成交金额暴增，殖利率在0.95%附近反覆测试，清洗浮额。

* 五年和十年券目前殖利率回到3月底殖利率大幅弹升的起涨点，观察五年券102/2 是否能够守稳在0.95%以下、10年券102/6 在1.25%的支撑度。

* 台股 开低近1%后跌幅收歛，观察股市表现。

以下为最新相关报导链接：

*波士顿马拉松赛遭爆炸袭击，三人死亡上百人受伤

*突发事件：美国总统奥巴马称将彻查波士顿爆炸事件的元凶和原因

*突发事件：波士顿爆炸案将按“恐怖行为”进行处理--白宫

*中国经济：一季度GDP逊预期，部分投行下调全年预估至8%下方

*全球金市：现货金创纪录最大单日跌幅，投资者仓皇出清

以下为预测今日殖利率交易区间：

* 102/2 为0.93%-0.95%。