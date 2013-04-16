台湾汇市：台币早盘游走平盘，波士顿爆炸案未造成恐慌

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透台北4月16日 - 台币兑美元 周二早盘在平盘附近游走，交易员认为，美国波士顿马拉松爆炸案并未造成市场过度恐慌，仅有先前涨多的股市回档较深，台韩股市盘中跌幅皆有所收敛，令外资进出仍相当平静、进出口商续处观望，料今日主交投区暂看在29.900-29.950。
汇银人士指出，尽管盘前报导美国爆炸案件，然人民币 续创汇改以来新高、日圆 盘初持稳趋升，台币早盘略显多空两造力道拉扯致游走平盘附近，目前朝鲜半岛紧张情势尚未排除，盘间观望气氛未散。
台币早盘实际成交区间较上日略微偏升，集中交投区间落在29.915-29.927，上日在29.920-29.950间；上日央行作价收于29.927。
交易员观察市场最新动态：
* 人民币今续创汇改以来新高激励台币走扬
* 今日早盘日圆稳中趋升、韩元 表现持稳
* 台股 开盘下跌0.94%，当地时间9:36跌幅收敛至0.47%
* 外资操作仍保守，进出口商续处观望
* 早盘交易量略较上日增温，开盘53分钟成交约1.05亿美元
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.900-29.950
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环球汇市新闻请见
环球经济新闻请见 (记者 詹静宜; 审校 曾祥进)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。