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亚洲 | 2013年 4月 16日 星期二 10:16 BJT

台湾汇市：台币早盘游走平盘，波士顿爆炸案未造成恐慌

路透台北4月16日 - 台币兑美元 周二早盘在平盘附近游走，交易员认为，美国波士顿马拉松爆炸案并未造成市场过度恐慌，仅有先前涨多的股市回档较深，台韩股市盘中跌幅皆有所收敛，令外资进出仍相当平静、进出口商续处观望，料今日主交投区暂看在29.900-29.950。

汇银人士指出，尽管盘前报导美国爆炸案件，然人民币 续创汇改以来新高、日圆 盘初持稳趋升，台币早盘略显多空两造力道拉扯致游走平盘附近，目前朝鲜半岛紧张情势尚未排除，盘间观望气氛未散。

台币早盘实际成交区间较上日略微偏升，集中交投区间落在29.915-29.927，上日在29.920-29.950间；上日央行作价收于29.927。

交易员观察市场最新动态：

* 人民币今续创汇改以来新高激励台币走扬

* 今日早盘日圆稳中趋升、韩元 表现持稳

* 台股 开盘下跌0.94%，当地时间9:36跌幅收敛至0.47%

* 外资操作仍保守，进出口商续处观望

* 早盘交易量略较上日增温，开盘53分钟成交约1.05亿美元

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.900-29.950

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环球经济新闻请见 (记者 詹静宜; 审校 曾祥进)
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