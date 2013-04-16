台湾汇市：台币早盘游走平盘，波士顿爆炸案未造成恐慌

路透台北4月16日 - 台币兑美元 周二早盘在平盘附近游走，交易员认为，美国波士顿马拉松爆炸案并未造成市场过度恐慌，仅有先前涨多的股市回档较深，台韩股市盘中跌幅皆有所收敛，令外资进出仍相当平静、进出口商续处观望，料今日主交投区暂看在29.900-29.950。