主要国家经济指标预测--4月17日****

路透4月17日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程 4月17日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0500 日本消费者信心指数 3月 -- 44.3 0830 英央行货币政策委员会投票结果(不变-升息 4月 9-0-0 9-0-0 -降息) 货币政策委员会量化宽松投票结果(不变-扩 6-3 6-3 大) 0830 英国请领失业金人数(万人) 3月 不变 减少0.15 英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业 2月 7.8% 7.8% 率 0830 英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年 截至2月的三个 +1.2% +1.2% 同期) 月 (不包括奖金)(较上年同期 +1.2% +1.2% ) 0900 瑞士ZEW投资者信心指数 4月 -- 正2.3 1100 美国抵押贷款指数 4月12日当周 -- 826.1 再融资指数 -- 4,453.9 1400 加拿大央行利率决定 -- 1.00% 1.00% 1800 美联储褐皮书 2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数 4月 -- 负11 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超11,440 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超8,686 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +0.4% -2.9% 进口(较上年同期) +6.3% +11.9% 贸易收支(亿日圆) 逆差4,938 逆差7,775 附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表: 4月16日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 3月 持平 -0.1% 生产者/进口物价(较上年同期) －0.3% -0.3% 0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 2月 顺差3.8 -- 全球贸易收支(亿欧元) 顺差10.86 -- 0830 英国CPI(较前月) 3月 ＋0.3% +0.4% (较上年同期) ＋2.8% +2.8% 英国零售物价指数(RPI)(较前月) ＋0.4% +0.5% (较上年同期) ＋3.3% +3.3% 英国扣除贷款后的零售物价指数(RPI-X)(较 ＋0.4% +0.4% 前月) (较上年同 ＋3.2% +3.2% 期) 0830 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月 3月 －0.1% -0.2% ) (较上年同期 ＋0.4% +0.8% ) 英国PPI产出物价(较前月) ＋0.3% +0.3% (较上年同期) ＋2.0% +2.0% 英国PPI核心产出物价(较前月) ＋0.1% +0.2% (较上年同期) ＋1.3% +1.4% 0900 德国ZEW经济景气指数 4月 36.3 42.0 ZEW现况指数 9.2 12.0 0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上月) 3月终值 ＋1.2% +1.2% (较上年同期) ＋1.7% +1.7% 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 4月13日当周 －1.1% -- 1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 －0.2% 持平 (较上年同期) ＋1.5% +1.6% 扣除食品与能源的核心CPI(较前月) ＋0.1% +0.2% (较上年同期) ＋1.9% +2.0% 1230 美国实质所得(较前月) 3月 ＋0.5% +0.1% 1230 美国房屋开工年率(万户) 3月 103.6 93 美国建筑许可年率(万户) 90.2 94 1230 加拿大制造业销售 2月 ＋2.6% 0.9% 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 4月13日当周 ＋2.0% -- 1315 美国工业生产(较前月) 3月 ＋0.4% +0.2% 产能利用率 78.5% 78.4% 制造业产出 －0.1% +0.1% 1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 3月 +0.1% -- 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 3月 -0.4% -- (较上年同期) -2.4% -- 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较上季) 第一季 +0.4% +0.4% (较上年同期) +0.9% +0.9% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (编译 许娜/王洋; 审校 王兴亚)