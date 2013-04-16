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亚洲 | 2013年 4月 17日 星期三 07:25 BJT

****主要国家经济指标预测--4月17日****

路透4月17日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程
    
 4月17日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段     预估值        前值
 0500     日本消费者信心指数                                3月         --        44.3
 0830     英央行货币政策委员会投票结果(不变-升息            4月      9-0-0       9-0-0
          -降息)                                                            
          货币政策委员会量化宽松投票结果(不变-扩                       6-3         6-3
          大)                                                               
 0830     英国请领失业金人数(万人)                          3月       不变    减少0.15
          英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业             2月       7.8%        7.8%
          率                                                                
 0830     英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年   截至2月的三个      +1.2%       +1.2%
          同期)                                              月             
                         (不包括奖金)(较上年同期                     +1.2%       +1.2%
          )                                                                 
 0900     瑞士ZEW投资者信心指数                             4月         --       正2.3
 1100     美国抵押贷款指数                          4月12日当周         --       826.1
             再融资指数                                                 --     4,453.9
 1400     加拿大央行利率决定                                 --      1.00%       1.00%
 1800     美联储褐皮书                                                                
 2330     路透短观调查日本制造业景气判断指数                4月         --        负11
 2350     日本投资外国债券(亿日圆)                         前周         --  卖超11,440
          外资投资日本股票(亿日圆)                                      --   买超8,686
 2350     日本出口(较上年同期)                              3月      +0.4%       -2.9%
             进口(较上年同期)                                        +6.3%      +11.9%
             贸易收支(亿日圆)                                    逆差4,938   逆差7,775
  
    附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表: 
    
 4月16日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段       现值      预估值
 0715     瑞士生产者/进口物价(较前月)                       3月       持平       -0.1%
             生产者/进口物价(较上年同期)                            －0.3%       -0.3%
 0800     意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                      2月    顺差3.8          --
               全球贸易收支(亿欧元)                              顺差10.86          --
 0830     英国CPI(较前月)                                   3月     ＋0.3%       +0.4%
                (较上年同期)                                        ＋2.8%       +2.8%
                                                                            
          英国零售物价指数(RPI)(较前月)                             ＋0.4%       +0.5%
                            (较上年同期)                            ＋3.3%       +3.3%
          英国扣除贷款后的零售物价指数(RPI-X)(较                    ＋0.4%       +0.4%
          前月)                                                             
                                      (较上年同                     ＋3.2%       +3.2%
          期)                                                               
 0830     英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月            3月     －0.1%       -0.2%
          )                                                                 
                                     (较上年同期                    ＋0.4%       +0.8%
          )                                                                 
          英国PPI产出物价(较前月)                                   ＋0.3%       +0.3%
                       (较上年同期)                                 ＋2.0%       +2.0%
          英国PPI核心产出物价(较前月)                               ＋0.1%       +0.2%
                          (较上年同期)                              ＋1.3%       +1.4%
 0900     德国ZEW经济景气指数                               4月       36.3        42.0
             ZEW现况指数                                               9.2        12.0
 0900     欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上月)        3月终值     ＋1.2%       +1.2%
                                    (较上年同期)                    ＋1.7%       +1.7%
 1145     美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)           4月13日当周     －1.1%          --
 1230     美国消费者物价指数(CPI)(较前月)                   3月     －0.2%        持平
                              (较上年同期)                          ＋1.5%       +1.6%
             扣除食品与能源的核心CPI(较前月)                        ＋0.1%       +0.2%
                                 (较上年同期)                       ＋1.9%       +2.0%
 1230     美国实质所得(较前月)                              3月     ＋0.5%       +0.1%
 1230     美国房屋开工年率(万户)                            3月      103.6          93
          美国建筑许可年率(万户)                                      90.2          94
 1230     加拿大制造业销售                                  2月     ＋2.6%        0.9%
 1255     美国Redbook连锁店销售(较上年同期)         4月13日当周     ＋2.0%          --
 1315     美国工业生产(较前月)                              3月     ＋0.4%       +0.2%
             产能利用率                                              78.5%       78.4%
             制造业产出                                             －0.1%       +0.1%
 1530     美国克利夫兰联邦储备银行CPI                       3月      +0.1%          --
 2100     韩国生产者物价指数(PPI)(较前月)                   3月      -0.4%          --
                              (较上年同期)                           -2.4%          --
 2245     新西兰消费者物价指数(CPI)(较上季)              第一季      +0.4%       +0.4%
                                (较上年同期)                         +0.9%       +0.9%
  (完)
    
     
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                            日本与韩国                   
    欧洲                                    澳洲与新西兰                 
    中国                                    台湾                         
 
 已公布经济指标一览
    美国                                    日本                         
    欧洲                                    韩国                         
    中国                                    香港                         
    澳洲                                    台湾                         
 
 (编译 许娜/王洋; 审校 王兴亚)
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