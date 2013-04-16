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亚洲 | 2013年 4月 16日 星期二 10:19 BJT

金属期市：上海期铜触及2011年10月以来最低水准，市场普跌

0129GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下滑0.18%至每吨7,189.25美元，延续上日跌势。伦铜上日曾触及7085美元的一年半低点。

“市场对中国经济成长数据做出的反应相当负面，因数据引发对于经济复苏速度的疑虑。”澳洲国民银行分析师Alexandra Knight称。

“之前公布的月度数据一直有所改善，而且我们开始看到出口好转，这也是造成市场这一次措手不及的原因。长期而言，供应仍然紧俏，这应能支撑铜价，”她并称。

美国一份地区制造业报告周一显示增长速度放慢 ，这是在进入第二季之际美国失去一些动能的最新迹象。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍/张若琪 审校 王兴亚/程琳)
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