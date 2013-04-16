金属期市：上海期铜触及2011年10月以来最低水准，市场普跌

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
0129GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下滑0.18%至每吨7,189.25美元，延续上日跌势。伦铜上日曾触及7085美元的一年半低点。
“市场对中国经济成长数据做出的反应相当负面，因数据引发对于经济复苏速度的疑虑。”澳洲国民银行分析师Alexandra Knight称。
“之前公布的月度数据一直有所改善，而且我们开始看到出口好转，这也是造成市场这一次措手不及的原因。长期而言，供应仍然紧俏，这应能支撑铜价，”她并称。
美国一份地区制造业报告周一显示增长速度放慢 ，这是在进入第二季之际美国失去一些动能的最新迹象。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍/张若琪 审校 王兴亚/程琳)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。