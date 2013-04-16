全球金市：金价续跌，触及逾两年低点

黄金未能从朝鲜半岛加剧的紧张局势中受益，还受挫于美国联邦储备理事会(美联储/FED)刺激计划的不确定性。

现货金 一度低见每盎司1,321.35美元，0144GMT时报1,332.15美元，挫跌20.60美元。金价目前比2011年9月触及的历史高点约1,920美元低近600美元。

“这是种恐慌性抛盘，一定会在不久将来的某个时候结束，但市场目前非常疲弱，”标准银行的分行经理Yuichi Ikemizu表示。“我们只能等到这波恐慌性抛售减退，”他说，但不愿明确指出金价的支撑水准。

全球黄金上市交易基金的黄金持仓量为逾一年以来最低 。

现货银 追随金价走低，东京工业品交易所(TOCOM)主力期金 挫跌近10%。(完)

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