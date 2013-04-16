《Kemp专栏》大宗商品期货是一种对冲基金，而非独特的资产类别

这些研究结果使投资者相信，大宗商品应该被视为独立的资产类别，有助于改善一个多元化投资组合的风险调整回报，又格外具有规避通胀风险的价值。

但是多年以来主要大宗商品指数无一不是表现落后，因此已经到了重新评估这个理论所有要素的时候。

尽管股市在2000-2003年和2007-2009年经历过两轮大熊市，但大宗商品期货回报率25年来仍远逊于股票。

大宗商品仍为分散投资的途径，但被错误归类为一种资产，它比股票的波动性高，但收益却不如。

自2011年以来，大宗商品投资者一直没搭上低利率和央行资产负债表扩张推动的通货再膨胀列车。如果说美国联邦储备理事会(美联储/FED)和其它主要央行的举措正使债市、股市和其它金融资产出现新的泡沫，那么大宗商品市场则完全被跳过了。

**大宗商品与对冲基金**

第一代大宗商品指数推向市场时，被标榜成让投资者被动坐收风险溢价的指数型产品。Gorton和Rouwenhorst在他们的报告中将这种风险溢价称为“beta”。

在2008年牛市触顶后的几年里，这些指数的回报一直不尽人意。这种情况下，新一代具有“动态”特征，旨在获得更多与对冲基金类似的“alpha”收益的“增强型”指数登场。

被动型指数挂钩与主动型对冲基金式管理之间的界限已经日益模糊。多数指数挂钩策略现在强调的是“alpha”与“beta”两者兼求。

但诸如标准普尔高盛大宗商品指数和道琼斯瑞银大宗商品指数等基础指数持续表现落后，暗示beta要素的贡献可能为零或者为负(反映了存储成本)。如果beta为零，那么投资大宗商品期货的所有回报就都来自于alpha要素。

大宗商品基金应被视作一种对冲基金，收益情况完全仰赖基金经理判断大宗商品价格周期时机的技巧，而不应被看作是有着内在回报的独立资产类别，例如股票、债券和房地产。

一些投资者在大宗商品投资中斩获颇丰。金融时报4月14日刊登的分析文章“商品交易商丰收2,500亿美元(Commodity traders’$250 billion harvest)”称，全球最大的几家大宗商品交易机构过去10年赚到将近2,500亿美元。

这些收益大多来自买卖实货大宗商品，而非投资衍生品。不过这些交易机构可以被视作一类投资者。

然而无论在哪种情况下，回报的产生，都是根据基本面知识(实货供需和库存)、对市场心理的了解(势能及从众行为)和适时的买卖，来进行积极交易获得的，而不是通过被动的买入持有策略来收取内在回报。