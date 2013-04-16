分析：H7N9病毒很不稳定，基因互换为潜在威胁

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦4月15日 - 目前在中国导致14人死亡的H7N9禽流感病毒仍在进化中，因此科学界很难预计其危险性究竟如何。

流感专家称，H7N9病毒很可能仍在与其他病毒株互换基因，选择更便于其存活和传播的基因。倘若成功，就可能演变成致命性流感大流行。当然也可能基因互换以失败告终，疫情消退。

病毒的不稳定性还令人担心H7N9最终是否可能对达菲等抗病毒药物产生抗药性，迄今对该病毒株基因数据进行的分析已表明存在这样的可能性。

伦敦帝国学院流感病毒学家巴克莱（Wendy Barclay）说：“就我们目前掌握的仅三个基因序列，就有证据表明其中一个与另外两个不是很匹配。因此该病毒可能仍在寻求更理想的基因组合。”

“该病毒可能仍在寻求与其他病毒互换基因，直到获得稳定的基因组合。”

科学界仍需掌握更多论据，才能推断H7N9是否会导致流感大流行。

全球共享禽流感数据倡议组织（GISAID）网站发布的基因序列数据显示，H7N9病毒是所谓的三联重配株，混合来自三种亚洲禽类中流感病毒株的基因。

研究人员在《新英格兰医学杂志》（New England Journal of Medicine）撰文指出，目前看来形成H7N9的病毒重配发生在禽类身上，而非人类或其他哺乳动物身上，这多少让人有些安心。

但基因分析表明病毒已经发生了一些变异，在哺乳动物之间传播的几率上升，导致人类疫情的风险也上升。

知名流感专家--威斯康星大学Yoshihiro Kawaoka和日本国立传染病研究所Masato Tashiro研究发现，H7N9病毒序列具备一些哺乳动物流感病毒的特征，因此可能会提高人类感染几率。

世界卫生组织周六称，H7N9病毒发生的基因变化令人担心其逐步适应人类，并称其可能继续发生适应人类的变化。

目前还没有证据表明H7N9在人类之间传播，但目前还不清楚患病的数十人究竟是怎么感染上这种病毒的，这令科学界难以安心。

荷兰Erasmus医学中心首席病毒学家An Osterhaus说：“我们知道H7病毒能传染给人类。对我来说，最重要的是现在要明确H7N9是从什么物种身上传过来的。”

“是一种生物？还是有多种生物？现阶段，我们还缺乏足够数据。”

他表示，只要对野禽和家禽进行充分监测，应该能找到答案。

近来曾导致流感大流行的病毒，包括H1N1甲流病毒，是哺乳动物和禽类流感病毒的混合。专家指出，这类混合病毒往往相对比较温和，因为哺乳动物病毒基因通常对人类的危害会小于禽类病毒基因。

单纯的禽流感病毒则通常对人类危害更大，譬如眼下的新病毒H7N9，以及近年来曾导致疫情的H5N1。

全世界最严重的流感疫情是1918年的“西班牙流感”，造成逾五千万人死亡，这就是一种禽流感病毒，后来发生了基因变异，在人类之间迅速传播。

但伦敦查塔姆研究所全球卫生安全中心负责人暨流感专家David Heymann指出，考察当前人类H7N9疫情，要结合当前的科学进步。

他指出，在2003年中国爆发SARS疫情后，亚洲以及全世界都越来越重视监测和报告类流感呼吸道感染。科学家越是严阵以待，往往越大的可能是，最终发现某种病毒可能看起来有重大威胁，但最终跟以往情况差不多，也就是起初风声鹤唳，但最后疫情逐步减退。

但他也强调，目前还是不能掉以轻心。

他说：“流感病毒非常不稳定，变异是随机性事件，因此没人能预测何时会发生。千万不能掉以轻心，必须密切关注一切动向。”（完）