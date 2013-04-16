中国疫情：中国Ｈ7Ｎ9禽流感病例增至63例，死亡14人

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月16日 - 新华社周二报导称，4月14日18时至15日18时，全国新增感染H7N9禽流感确诊病例3例，分布在安徽、浙江、江苏三省，总确诊病例增至63例，死亡14人。
以下为中国今年目前为止已确诊的禽流感病例分布情况:
总病例 其中死亡数
上海 24 9
江苏 17* 2*
浙江 16* 2
安徽 3* 1
北京 1 0
河南 2 0
---- ---- ---- ---- ---- ----
总计 63 14
注:*为数据有更新.
新华社报导称，报告的确诊病例间未发现流行病学联系。病例的密切接触者均已采取医学观察措施，未发现异常。目前病例处于散发状态，尚未发现人传人。
中国国家卫生计生委表示，将与世界卫生组织共同组织“人感染Ｈ7Ｎ9禽流感防控联合考察组”，对疫情开展为期一周的联合评估，分析和研判疫情和防控工作，为下一步防控措施提供建议。
浏览Ｈ7Ｎ9禽流感相关报导，请点选[CN HEA CMN] （完） (发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。