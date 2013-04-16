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市场报道 | 2013年 4月 16日 星期二 11:07 BJT

全球贵金属：4月15日SPDR黄金和iShares白银持仓量均下降

路透4月16日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一的黄金持仓量较上周五下降0.36%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓量减少0.44%。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%

SPDR 37,113,326.0 4月15日 37,248,735.6 4月12日 -135,409.7 -0.36%

iShares 336,007,785.8 4月15日 337,505,197.4 4月12日 -1,497,411.6 -0.44%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)

浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 白云; 审校 王兴亚)
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