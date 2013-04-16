美国企业：美国航空母公司AMR诉请退出破产，与全美航空集团完成合并在望

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透纽约4月15日 - 美国航空母公司AMR Corp 周一提交正式的退出破产的计画，使其提议与全美航空集团 110亿美元的合并案更接近实现。
在两家公司合并以创造全球最大航空公司之前，必须先完成重整计画，该计画的内容中包括一些高阶主管薪酬及债权人和股东权益措施等细节。该计画需要取得法院及债权人的同意。
一如先前预期，AMR的股东将可取得新公司3.5%的股权，这可望成为重大破产案件中少数能够让股东取回一些权益的案例之一。一名AMR债权人委员会的律师表示，这部份的股权价值大概在3.5-4.0亿美元。
这起合并案上月已取得破产法官批准，但仍需要监管机构批准。
合并案料将在第三季完成。(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。