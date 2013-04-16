美国企业：美国航空母公司AMR诉请退出破产，与全美航空集团完成合并在望

路透纽约4月15日 - 美国航空母公司AMR Corp 周一提交正式的退出破产的计画，使其提议与全美航空集团 110亿美元的合并案更接近实现。

在两家公司合并以创造全球最大航空公司之前，必须先完成重整计画，该计画的内容中包括一些高阶主管薪酬及债权人和股东权益措施等细节。该计画需要取得法院及债权人的同意。

一如先前预期，AMR的股东将可取得新公司3.5%的股权，这可望成为重大破产案件中少数能够让股东取回一些权益的案例之一。一名AMR债权人委员会的律师表示，这部份的股权价值大概在3.5-4.0亿美元。

这起合并案上月已取得破产法官批准，但仍需要监管机构批准。