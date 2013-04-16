香港个股：信德集团称投资9,600万坡元参与北京综合地产项目二期发展

路透香港4月16日 - 经营船务客运和房地产的信德集团有限公司 周二称，将参与投资北京通州区的综合发展项目第二期，公司应付的投资额约9,600万坡元(约6.01亿港元)。

信德集团去年10月首次宣布进军北京房地产市场，参与北京通州综合发展项目首期投资，公司出资1.2亿坡元，占24%权益。公司的新闻稿称，这次参与第二期发展，公司将出资9,600万坡元，占19.35%权益。

项目的其他股东包括鹏瑞利房地产控股有限公司(Perennial Real Estate Holdings Pte. Ltd.、Imagine Properties Pte. Ltd.、北京美融加投资有限公司和其他独立投资者。

“集团认为国内房地产市场，特别是如北京等一线城市，仍有庞大的增长潜力，故决心增加我们在国内房地产市场的投资。”信德集团董事总经理何超琼表示。

她还称，是次项目投资亦跟集团在中国内地扩大旅游产业投资和房地产项目组合的策略相配合。

日前，合资财团已获北京有关部门批给三幅面向通州区京杭大运河的黄金地块，土地面积合共10.4万平方米，可建楼面面积约42.6万平方米(不含停车场)。第二期项目发展将包括零售、商业及住宅。预算第二期的发展成本额(含地价) 与第一期相约，约为每平方米楼面面积(不含停车场)1.6万元人民币。信德将运用内部资金以支付投资。