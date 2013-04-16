日本股市：日经指数因全球成长疑虑早盘触及一周低位，软银股价大跌

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透东京4月16日 - 日本股市日经指数周二一度跌至一周低位，但截至早盘收盘时扳回部分跌幅。全球经济成长忧虑与美股录得五个月来最糟单日表现，打击了市场人气。
权重股软银 下跌8.9%，此前美国Dish Network DISH.O 提出以255亿美元收购无线服务提供商Sprint Nextel ，出价高过软银。
软银为主版成交额名列第三的个股，若今日以当前跌幅收盘，将创下该股自去年10月12日以来最大单日百分比跌幅。
日经指数 早盘收低140.16点至13,135.50点，勉强守在13,000点上方，此前一度触及一周低位13,004.46点。
日经指数有可能连续第三日收低，这将创下约三个月来最长一波的连跌走势。
东证股价指数 下跌1.8%至1,113.16点，成交量为过去90日全日均量的70%。(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。