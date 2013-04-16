日本股市：日经指数因全球成长疑虑早盘触及一周低位，软银股价大跌

路透东京4月16日 - 日本股市日经指数周二一度跌至一周低位，但截至早盘收盘时扳回部分跌幅。全球经济成长忧虑与美股录得五个月来最糟单日表现，打击了市场人气。

权重股软银 下跌8.9%，此前美国Dish Network DISH.O 提出以255亿美元收购无线服务提供商Sprint Nextel ，出价高过软银。

软银为主版成交额名列第三的个股，若今日以当前跌幅收盘，将创下该股自去年10月12日以来最大单日百分比跌幅。

日经指数 早盘收低140.16点至13,135.50点，勉强守在13,000点上方，此前一度触及一周低位13,004.46点。

日经指数有可能连续第三日收低，这将创下约三个月来最长一波的连跌走势。