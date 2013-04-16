台湾债市：RP利率向区间低位靠拢，股市资金暂避风头

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透台北4月16日 - 台湾公债与公司债附买回(RP)成交利率周二仍在低位。资金多、券源少的情况依旧不变，尤其是台股 表现不佳，短期资金暂泊货币市场，令公债与公司债附买回利率向区间低位靠拢。
一位证券商的交易员表示，市场券源依旧不足，因此投信到期的券大都倾向续做，少有不续约的情况。这令券商难有新券向外承做。在资金偏多之下，附买回利率多向区间低位靠拢。
〞最近股市不好，很多钱来这里暂避风头。〞一票券商交易员说。
本地时间11:08，台股 跌0.36%报7,735.66点。
证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.67-0.68%，上日在0.67-0.69%；一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.77-0.78%，上日在0.77-0.79。
票券商的公债/公司债附买回利率则大致不变。大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.60-0.63%，上日高位在0.65%；一个月公司债RP利率交投区间则在0.68-0.7%，上日在0.70-0.71%。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。