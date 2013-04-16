台湾债市：RP利率向区间低位靠拢，股市资金暂避风头

路透台北4月16日 - 台湾公债与公司债附买回(RP)成交利率周二仍在低位。资金多、券源少的情况依旧不变，尤其是台股 表现不佳，短期资金暂泊货币市场，令公债与公司债附买回利率向区间低位靠拢。

一位证券商的交易员表示，市场券源依旧不足，因此投信到期的券大都倾向续做，少有不续约的情况。这令券商难有新券向外承做。在资金偏多之下，附买回利率多向区间低位靠拢。

〞最近股市不好，很多钱来这里暂避风头。〞一票券商交易员说。

本地时间11:08，台股 跌0.36%报7,735.66点。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.67-0.68%，上日在0.67-0.69%；一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.77-0.78%，上日在0.77-0.79。