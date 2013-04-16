修正-澳新汇市：澳元和新西兰元昨日重挫之后目前暂且脱离低位

澳洲央行会议纪录显示，该行认为当前利率水平已经低到可以刺激很多经济领域的增长，但也指出澳元高企和矿业投资降温等阻力因素可能持续存在。

近期再次兴起的全球经济前景疑虑，已经促使投资人更加预期将进一步降息。

目前市场预期下月会议降息0.25个百分点至2.75%历史低点的机率为25%，而市场反映未来12个月降息的幅度为40个基点，高于上周的20个基点。

新西兰元兑美元 缩小跌幅至0.8438，稍早报0.8378。自周四触及20个月高点以来，新西兰元已经下跌多达0.025美元。

新西兰元的支撑料位于50日均线0.8364，之后则是0.8350，上档阻力料为0.8450。

澳元及新西兰元兑日圆弹升，其中澳元 报100.29日圆，此前低见99.15日圆。目前澳元兑日圆距离周四触及的五年高点105.43相去甚远，周一则是暴跌4%。

新西兰元 跳升1%至81.91日圆，上日则是重摔3.8%至81.02日圆，上周五则曾创下五年高点86.43日圆。(完)

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