修正-澳新汇市：澳元和新西兰元昨日重挫之后目前暂且脱离低位

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
澳洲央行会议纪录显示，该行认为当前利率水平已经低到可以刺激很多经济领域的增长，但也指出澳元高企和矿业投资降温等阻力因素可能持续存在。
近期再次兴起的全球经济前景疑虑，已经促使投资人更加预期将进一步降息。
目前市场预期下月会议降息0.25个百分点至2.75%历史低点的机率为25%，而市场反映未来12个月降息的幅度为40个基点，高于上周的20个基点。
新西兰元兑美元 缩小跌幅至0.8438，稍早报0.8378。自周四触及20个月高点以来，新西兰元已经下跌多达0.025美元。
新西兰元的支撑料位于50日均线0.8364，之后则是0.8350，上档阻力料为0.8450。
澳元及新西兰元兑日圆弹升，其中澳元 报100.29日圆，此前低见99.15日圆。目前澳元兑日圆距离周四触及的五年高点105.43相去甚远，周一则是暴跌4%。
新西兰元 跳升1%至81.91日圆，上日则是重摔3.8%至81.02日圆，上周五则曾创下五年高点86.43日圆。(完)
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路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。