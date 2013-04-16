《热点透视》日圆贬值阻挡不了日本企业海外并购趋势

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文作者为路透热点透视专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Peter Thal Larsen 编译 蔡美珍
路透香港4月16日 - 日圆贬值不会逆转日本企业海外并购之势。2012年时，在强势日圆、低利率及日本国内市场停滞等因素下，日本企业大举进行海外并购，新任日本首相安倍晋三誓言重振日本国内景气的承诺，导致买气短暂退潮。但即使是所谓的“安倍经济学”，也无法克服日本人口日益老化及萎缩的问题。
去年是日本企业并购顾问征战全球的极盛期。像软银 企图以200亿美元收购美国行动通讯系统商Sprint 之类的案子，将去年海外收购活动金额推升至846亿美元的纪录高位。(软银-Sprint案目前面临付费电视运营商Dish Network 的出价竞购。)由于日本国内陷于通缩泥沼，加上强势日圆损害了日本制造业的根基，愈来愈多企业选择在海外扩张上赌一把。
安倍上任使这股出走热潮短暂降温。安倍提出央行印钞、财政刺激、结构性改革的政策组合，可能已经促使一些企业回头检视自己的计划。日圆大贬是另一项不利因素：从安倍获选为首相以来，日圆兑美元已经贬值约15%，大大压缩了日本企业的收购火力。第一季期间，日本企业在海外收购只动用了62亿美元，远远低于2012年同期的153亿美元。
但有不少理由可以相信这股海外投资的动力将会持续。首先，日圆并没有贬得太深。六年前的日圆比现在还低了20%。日本股市劲升--日经指数从去年12月中旬以来上涨了37%--提振了信心，或许能让企业除了举债之外，也能以股权融资作为并购交易资金来源。此外，通货膨胀稍微上升，不会逆转日本人口下滑现象。那些指望向消费者销售更多产品的企业，势必要把眼光转向其他市场。
对于外国可能对日本企业重新燃起兴趣的期望，看来也言之过早。一些处境困难的产业将更难留住非核心业务：例如，Panasonic目前正在考虑卖掉保健事业。欧美的私募股权集团在日本也愈来愈积极活跃。但那些希望藉收购跨入日本的外国企业，仍然面临不小的文化及监管阻力。不论安倍的政策是否成功，日本企业并购活动重心将继续倾向海外。(完) (译文审校 程琳)
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