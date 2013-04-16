美国个股：福特汽车可以实现中国市场份额翻番的目标--中国公司CEO

路透上海4月15日 - 福特汽车(中国)有限公司董事长兼首席执行官(CEO)萧达伟(David Schoch)证实，公司在中国乘用车市场的份额未来三年能够翻番达到6%，同时福特还将推出一系列新车型。

萧达伟周一对他去年初次作出的预测给予了肯定。“是的，我认为我们也许可以达到，”他在上海汽车展开幕前对记者表示。

2012年福特在中国汽车市场的份额为3%。萧达伟表示，今年第一季的份额从上年同期的2.5%提高到3.6%。

他认为2013年的销售将会取得增长，称这一年是“涡轮增压年”，因公司推出包括翼虎(Kuga)运动休旅车(SUV)、翼搏(EcoSport)紧凑型SUV、探险者(Explorer)大型SUV和蒙迪欧(Mondeo)中型轿车在内的多款新车。所有新款车型到年中都将在中国面世。

他亦表示，福特预计的中国经济未来五年增长率为7.5%。

萧达伟称，预计今年之后福特仍将延续销售增长的势头，这同样是因为公司推出的这些新款或有重大改进的车型。

福特表示到2015年将共计推出15款新车。其中第一款就是去年5月亮相的新款福克斯(Focus)紧凑型轿车。(完)