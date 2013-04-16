美国个股：福特汽车可以实现中国市场份额翻番的目标--中国公司CEO

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海4月15日 - 福特汽车(中国)有限公司董事长兼首席执行官(CEO)萧达伟(David Schoch)证实，公司在中国乘用车市场的份额未来三年能够翻番达到6%，同时福特还将推出一系列新车型。
萧达伟周一对他去年初次作出的预测给予了肯定。“是的，我认为我们也许可以达到，”他在上海汽车展开幕前对记者表示。
2012年福特在中国汽车市场的份额为3%。萧达伟表示，今年第一季的份额从上年同期的2.5%提高到3.6%。
他认为2013年的销售将会取得增长，称这一年是“涡轮增压年”，因公司推出包括翼虎(Kuga)运动休旅车(SUV)、翼搏(EcoSport)紧凑型SUV、探险者(Explorer)大型SUV和蒙迪欧(Mondeo)中型轿车在内的多款新车。所有新款车型到年中都将在中国面世。
他亦表示，福特预计的中国经济未来五年增长率为7.5%。
萧达伟称，预计今年之后福特仍将延续销售增长的势头，这同样是因为公司推出的这些新款或有重大改进的车型。
福特表示到2015年将共计推出15款新车。其中第一款就是去年5月亮相的新款福克斯(Focus)紧凑型轿车。(完)
(编译 郑茵 审校 蔡美珍)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。