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货币新闻 | 2013年 4月 16日 星期二 16:43 BJT

表格：英国3月CPI较前月增长0.3%，较上年同期增长2.8%

路透伦敦4月16日 - 英国国家统计局周二公布：

* 3月消费者物价指数(CPI)较前月增长0.3%，较上年同期增长2.8%(预估为按年增长2.8%)

* 2月零售物价指数(RPI)较前月上升0.4%;较上年同期上升3.3%(预估为按年增长3.3%)

以下为详细数据：

3月 2月 预估

CPI(HICP)

较前月% 0.3 0.7 0.4

较上年同期%　　　 2.8 2.8 2.8

核心CPI(扣除能源、食品与烟酒)

较前月% 0.5 0.6

较上年同期% 2.4* 2.3

零售物价指数(RPI)

较前月% 0.4 0.7 0.5

较上年同期%　　　 3.3 3.2 3.3

RPIX(RPI扣除抵押贷款)

较前月% 0.4 0.7 0.4

较上年同期%　 3.2 3.2 3.2

*：为2012年12月以来核心CPI的最高同比涨幅(完)

(编译 孙茉莉; 审校 白云)
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