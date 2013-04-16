表格：英国3月CPI较前月增长0.3%，较上年同期增长2.8%

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透伦敦4月16日 - 英国国家统计局周二公布：
* 3月消费者物价指数(CPI)较前月增长0.3%，较上年同期增长2.8%(预估为按年增长2.8%)
* 2月零售物价指数(RPI)较前月上升0.4%;较上年同期上升3.3%(预估为按年增长3.3%)
以下为详细数据：
3月 2月 预估
CPI(HICP)
较前月% 0.3 0.7 0.4
较上年同期% 2.8 2.8 2.8
核心CPI(扣除能源、食品与烟酒)
较前月% 0.5 0.6
较上年同期% 2.4* 2.3
零售物价指数(RPI)
较前月% 0.4 0.7 0.5
较上年同期% 3.3 3.2 3.3
RPIX(RPI扣除抵押贷款)
较前月% 0.4 0.7 0.4
较上年同期% 3.2 3.2 3.2
*：为2012年12月以来核心CPI的最高同比涨幅(完)
(编译 孙茉莉; 审校 白云)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。