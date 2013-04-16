表格：英国3月PPI产出物价年增率2%，创去年7月以来最低

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
扣除食品、饮料、烟草及石油后的核心产出价格(未经调整)
较上月(变动%) 0.1 0.3 (0.3) 0.2
较上年同期(变动%) 1.3 1.3 (1.3) 1.4
投入价格(原料及燃料)(未经调整)
较上月(变动%) -0.1 2.8 (3.2) -0.2
较上年同期(变动%) 0.4 2.1 (2.5) 0.8
扣除食品、饮料、烟草及石油后的核心投入价格(经调整)
较上月(变动%) -0.4 1.5 (1.5)
较上年同期(变动%) 1.7 1.6 (1.9)
附注:
* 为2012年7月以来生产者产出物价最低年增率。 (编译 蔡美珍; 审校 隋芬)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。