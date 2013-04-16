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货币新闻 | 2013年 4月 16日 星期二 16:48 BJT

表格：英国3月PPI产出物价年增率2%，创去年7月以来最低

扣除食品、饮料、烟草及石油后的核心产出价格(未经调整)

较上月(变动%) 0.1 0.3 (0.3) 0.2

较上年同期(变动%) 1.3 1.3 (1.3) 1.4

投入价格(原料及燃料)(未经调整)

较上月(变动%) -0.1 2.8 (3.2) -0.2

较上年同期(变动%) 0.4 2.1 (2.5) 0.8

扣除食品、饮料、烟草及石油后的核心投入价格(经调整)

较上月(变动%) -0.4 1.5 (1.5)

较上年同期(变动%) 1.7 1.6 (1.9)

附注:

* 为2012年7月以来生产者产出物价最低年增率。 (编译 蔡美珍; 审校 隋芬)
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