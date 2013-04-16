更新版 1-新债招标：中国国开行F4定存浮息债需求稳定，利差随二级市场走低

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
* 国开F4定存浮息债中标利差多偏低
* 整体需求稳定，银行配置需求仍为主力
* 低定位主要受二级市场收益率下行带动 (新增市场评论和更多背景)
路透上海4月16日 - 中国国家开发银行 周二招标的四期定存基准浮息债（市场称为“F4”），整体需求较为稳定，除三年品种外，中标利差多低于此前预期，主要受今日二级市场收益率下行带动。
他们并指出，银行的配置需求仍为认购主力，而经济预期转弱，加之近期全球股市和大宗商品普跌，避险情绪升温，直接推低了今日新债的定位，其中长期品种七年和10年期更受青睐，利差远低于二级市场。
业内人士稍早透露，国开行上午招标增发的三年、五年、七年和10年期定存基准浮息债，中标利差分别是73个基点(bp)、88bp、102bp和115bp。相应投标倍数1.50倍、1.61倍、1.72倍和1.48倍。
上海一银行交易员称，“反正基调（收益率）是向下的，大家就跟着走了。”
此前市场对上述各期债利差预测均值各为69bp、91bp、108bp和122bp。
目前中债定存基准浮息政策性银行债曲线 显示，三年、五年、七年和10年期利差分别为79.37bp(基点)、97.34bp、117.02bp和130.77bp。
今日新债具体条款如下:
第23-26期债
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发行总量 各品种均不超过50亿元
期限/计息方式 三、五、七、10年/浮息
利率基准 一年定期存款利率
招标方式 全部采用单一利差(荷兰式)招标方式
缴款日/起息日 4月18日
分销期 4月17日-4月18日
上市日 4月24日
基本承销额 不设立
付息频率 每半年
发行人增发权利 保留
---------------------------------------------------(完) (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。