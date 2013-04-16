更新版 1-新债招标：中国国开行F4定存浮息债需求稳定，利差随二级市场走低

* 国开F4定存浮息债中标利差多偏低

* 整体需求稳定，银行配置需求仍为主力

* 低定位主要受二级市场收益率下行带动 (新增市场评论和更多背景)

路透上海4月16日 - 中国国家开发银行 周二招标的四期定存基准浮息债（市场称为“F4”），整体需求较为稳定，除三年品种外，中标利差多低于此前预期，主要受今日二级市场收益率下行带动。

他们并指出，银行的配置需求仍为认购主力，而经济预期转弱，加之近期全球股市和大宗商品普跌，避险情绪升温，直接推低了今日新债的定位，其中长期品种七年和10年期更受青睐，利差远低于二级市场。

业内人士稍早透露，国开行上午招标增发的三年、五年、七年和10年期定存基准浮息债，中标利差分别是73个基点(bp)、88bp、102bp和115bp。相应投标倍数1.50倍、1.61倍、1.72倍和1.48倍。

上海一银行交易员称，“反正基调（收益率）是向下的，大家就跟着走了。”

此前市场对上述各期债利差预测均值各为69bp、91bp、108bp和122bp。

目前中债定存基准浮息政策性银行债曲线 显示，三年、五年、七年和10年期利差分别为79.37bp(基点)、97.34bp、117.02bp和130.77bp。

今日新债具体条款如下:

第23-26期债

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发行总量 各品种均不超过50亿元

期限/计息方式 三、五、七、10年/浮息

利率基准 一年定期存款利率

招标方式 全部采用单一利差(荷兰式)招标方式

缴款日/起息日 4月18日

分销期 4月17日-4月18日

上市日 4月24日

基本承销额 不设立

付息频率 每半年

发行人增发权利 保留