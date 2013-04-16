银行观点：中国经济增长下行风险增加，离岸股票持谨慎看法--Coutts

路透香港4月16日 - 苏格兰皇家银行 的财富管理部门Coutts称，预期中国全年增长目标仍可达到，只是下行风险明显上升，因此该行将要检讨中国离岸股票的投资策略，短期而言仍然保持谨慎看法。

中国经济弱复苏格局不改，周一公布的一季度GDP同比增速回落至7.7%，逊于市场预期。尽管消费和投资基本持稳，但工业生产3月意外疲弱拖累经济增长。

Coutts称，中国首季GDP增速较去年第四季增速7.9%明显放缓，但由于3月的信贷环境极度宽松以及最新PMI数据温和上升，意味着第二季GDP增长可望出现反弹，惟反弹力度视乎政府采取甚么应对措施。

“预料今年的中国经济增长略高于8%，目前来看这个预测仍可达到，只是经济下行的风险明显上升，我们将有需要检讨投资策略。”该行称。

该行并指出，新政府已订立四大目标，即稳增长、防通胀、控风险和振改革，当中部分例如防通胀之下央行收紧流动性可能会拖慢经济增长，因此该行认为现阶段推出新的刺激经济措施可能性不大，但有可能会对某些收紧措施作出微调，以减少整体经济不利因素。

以H股为主的中国离岸股票自今年2月高位下跌逾16%，Coutts认为估值吸引，因预测市盈率8.9倍略高于2012年的水平，但短期而言缺乏上升动力，故仍然保持谨慎看法。

该行此前预期，今年恒生国企指数 的合理值为14,000点，升值潜力大于恒生指数 。

国企指数周二早盘尾段跌0.81%，报10,356.11点。（完）