版本:
中国
货币新闻 | 2013年 4月 16日 星期二 16:06 BJT

表格：LME金属库存最新变化--4月16日

路透伦敦4月16日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：
    
  品种       最新库存         变动
   铜         611,925         +750
   锡          14,670         +265
   铅         259,675         +650
   锌       1,127,175       -4,300
   铝       5,199,000       +6,675
   镍         168,594         -168
 铝合金        75,000         持平
 NASAAC       137,700         -880
 
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
        
 品种  库存数据         库存分布              品种   库存数据      库存分布
 铜    MCU-STOCKS     <0#MCUSTX-LOC-GRD>       铅  MPB-STOCKS     <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝    MAL-STOCKS     <0#MALSTX-LOC-GRD>       锡  MSN-STOCKS     <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌    MZN-STOCKS     <0#MZNSTX-LOC-GRD>     铝合  MAA-STOCKS     <0#MAASTX-LOC-GRD>
                                                 金                
 镍    MNI-STOCKS     <0#MNISTX-LOC-GRD>    NASAA  MNA-STOCKS     <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 蔡美珍; 审校 张若琪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐