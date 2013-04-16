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亚洲 | 2013年 4月 16日 星期二 11:47 BJT

《汇市简讯》欧元/美元在亚洲时段走势波澜不兴

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* 欧元/美元在亚洲市场波澜不兴，在25个点的区间内波动，市场重点关注放在日圆和金价

* 欧洲交易时段的事件风险来自德国ZEW经济景气指数和和欧元区CPI

* 预计在数据公布后将进一步整理

* 昨日收于1.3020下方，证实偏空的外包日线型态

* 昨日低点暨10日移动均线切入位1.3022和纽约市场高点1.3107分别为支撑位和阻力位(完)

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(编译 郑茵 审校　戴素萍)
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