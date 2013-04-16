中国期市：上海黄金白银期货扩板后再封跌停，金价重挫后或遇成本支撑

路透北京4月16日 - 上海期货交易所黄金和白银期货周二早盘开盘后即再度封住跌停，且在前日跌停后上期所按规则对两个合约进行了扩板处理，在提高保证金的同时，跌停幅度亦双双扩大了3个百分点。

交易员认为黄金国际价格重挫后接近成本线，后期料提供一定支撑；内盘基本面并未出现明显变化，连续跌停后恐慌情绪有所释放，加之其他产品未现大幅下挫，均可为金价提供支撑，但主要仍取决于外盘走势。

南华期货研究所贵金属分析师薛娜认为，内盘情况与国际市场类似，主要是黄金白银的投资属性受到打击，出现恐慌性下跌，但因国际生产成本在1,300美元/盎司左右，这个位置可能会有些支撑。

“黄金主要是投资的属性在作用，出现快速下跌主要是抛售特别容易，发现有问题的时候大家就很快抛售了...其他商品并没有那么恐慌，我认为投资属性的下跌，在一定幅度之后就有一个反弹或者企稳。”她表示。

上期所黄金主力1306合约 开盘后即封于8%的跌停水准，报每克275.03元人民币。白银6月合约 也达到9%的跌停板，至每千克4,853元人民币，刷新该合约面世以来新低。

金价周二跌至逾两年低点，延续此前的急剧跌势，这波跌势很可能持续，市场对央行售金和全球经济成长感到忧虑，而且对金价表现不佳感到沮丧的投资者亦在抛售黄金。现货金 一度低见每盎司1,321.35美元，0144GMT时报1,332.15美元，挫跌20.60美元。金价目前比2011年9月触及的历史高点约1,920美元低近600美元。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一的黄金持仓量较上周五下降0.36%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓量减少0.44%。