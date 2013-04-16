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亚洲 | 2013年 4月 16日 星期二 11:59 BJT

《汇市简讯》美元/日圆买盘在午后重现

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* 非美元货币兑日圆在午后交易时段逢遇买盘

* 金价在1,350美元附近整理--日经指数仅跌0.3%

* 美元/日圆自亚洲盘低点95.67上涨1.77%

* 位于97.30的4月跌势的38.2%回档位被突破，上看61.8%回档位98.30

(完)

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(编译 郑茵 审校 戴素萍)
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