中国债市动态：IRS及现券收益率续跌，全球经济复苏再蒙阴霾

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月16日 - 中国银行间债市周二现券收益率下跌。隔夜国际商品市场普跌，承接昨日中国令人失望的经济数据影响，全球经济复苏再蒙阴霾，推动一二级市场走出较近日更大的暖势;利率互换 亦同步下跌。
“现券火啊！黄金、白银暴跌，国内CPI起不来，经济又差，不景气预期有所增强，”上海一大型银行交易员称。
他并指出，短时间内看不到现券走势反转的时机，业已建仓的机构会在当前收益水平持有获利；中期来看，信用利差会加大，所以要综合比较各券种后，选择持有流动性较好，“进可攻退可守”的品种。
国家开发银行 稍早招标的四期定存基准浮息债，整体需求较为稳定，除三年品种外，中标利差多低于此前预期，主要受今日二级市场收益率下行带动。
上海期铜周二跌至18个月低位，尾随伦敦金属交易所(LME)期铜隔夜的颓势。此前中国公布经济成长放缓，以及美国零售销售数据不佳，令全球经济复苏蒙上阴霾。
二级市场上，剩余期限约4.24年的固息政策性金融债12进出09券最新成交加权收益率 在3.8342%，上日为3.8576%。(完) (发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。