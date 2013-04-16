中国债市动态：IRS及现券收益率续跌，全球经济复苏再蒙阴霾

路透北京4月16日 - 中国银行间债市周二现券收益率下跌。隔夜国际商品市场普跌，承接昨日中国令人失望的经济数据影响，全球经济复苏再蒙阴霾，推动一二级市场走出较近日更大的暖势;利率互换 亦同步下跌。

“现券火啊！黄金、白银暴跌，国内CPI起不来，经济又差，不景气预期有所增强，”上海一大型银行交易员称。

他并指出，短时间内看不到现券走势反转的时机，业已建仓的机构会在当前收益水平持有获利；中期来看，信用利差会加大，所以要综合比较各券种后，选择持有流动性较好，“进可攻退可守”的品种。

国家开发银行 稍早招标的四期定存基准浮息债，整体需求较为稳定，除三年品种外，中标利差多低于此前预期，主要受今日二级市场收益率下行带动。

上海期铜周二跌至18个月低位，尾随伦敦金属交易所(LME)期铜隔夜的颓势。此前中国公布经济成长放缓，以及美国零售销售数据不佳，令全球经济复苏蒙上阴霾。