表格：外资及陆资在台股卖超16.35亿台币，连三日卖超

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透台北4月16日 - 台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资今日在台股卖超16.35亿台币，连续三个交易日卖超，金额累计72.7亿。
三大法人今日合计卖超12.95亿台币，上交易日修正后为卖超58.53亿。
以下为本月以来三大法人每日的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)：
日期 外资及陆资 自营商 投信 合计
4/16 -16.35 +6.89 -3.50 -12.95
4/15 -42.10r -9.36 -7.08r -58.53r
4/12 -14.25 -13.39 -2.98r -30.62r
4/11 +13.45r +8.59 -1.64r +20.40r
4/10 -46.49r +3.53r -0.31r -43.27r
4/9 -62.95r -3.47r -5.81r -72.23r
4/8 -54.55 -5.25 -9.18r -68.98r
4/3 +37.10 +4.42 -2.00r +39.52r
4/2 +34.60r -0.73r -2.27r +31.59r
4/1 +29.40r -2.06 +0.02r +27.35r
本月累计 -122.14 -10.84 -34.73 -167.71
月份 外资及陆资 自营商 投信 合计
3月 -308.80 -41.07 -101.25r -451.12r
2月 +292.05r +47.76 -45.64r +294.17r
1月 +163.04 +6.14 -79.48 +89.70
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参看台湾股市相关新闻,请点选 (完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。