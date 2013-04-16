东京美债：10年期公债价格下跌，但增长疑虑带来支撑

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
东京一家美国券商的交易员表示，周二亚洲时段美债因获利了结而承压。
“但是(经济)基本面趋疲，所以人们看起来不会积极做空。实际上，在上档水准有卖单，所以债市可能会开始呈现区间波动，”这位交易员说。
周一公布的美国经济数据显示，4月纽约州制造业的增长步伐放缓程度大于预期。
中国周一亦公布逊于预期的数据，显示该国今年第一季的经济复苏意外步履蹒跚。
东京野村证券利率分析师Tomoaki Shishido称，美债最近的走势表明，在围绕美国经济放缓的忧虑支撑下，10年期美债收益率已经降至更低的波动区间。
10年期美债收益率有可能进入约1.55-1.8%的区间，低于今年稍早位于的1.8-2.1%。
“我认为，1.8%有可能开始成为波动区间的顶部，”Shishido说道。(完)
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(编译 徐文焰/白云; 审校 石冠兰/程琳)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。