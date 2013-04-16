东京美债：10年期公债价格下跌，但增长疑虑带来支撑

东京一家美国券商的交易员表示，周二亚洲时段美债因获利了结而承压。

“但是(经济)基本面趋疲，所以人们看起来不会积极做空。实际上，在上档水准有卖单，所以债市可能会开始呈现区间波动，”这位交易员说。

周一公布的美国经济数据显示，4月纽约州制造业的增长步伐放缓程度大于预期。

中国周一亦公布逊于预期的数据，显示该国今年第一季的经济复苏意外步履蹒跚。

东京野村证券利率分析师Tomoaki Shishido称，美债最近的走势表明，在围绕美国经济放缓的忧虑支撑下，10年期美债收益率已经降至更低的波动区间。

10年期美债收益率有可能进入约1.55-1.8%的区间，低于今年稍早位于的1.8-2.1%。

“我认为，1.8%有可能开始成为波动区间的顶部，”Shishido说道。(完)

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