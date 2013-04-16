台湾金融: 政府愿重新思考彰银与台新金合并的可行性--工商协进会

路透台北4月16日 - 台湾政府对台新金控 与彰化银行 合并的态度，似乎不再是铁板一块。主管机关周二在一场与工商界代表的会谈中表示，只要合并案合于公开透明、财务结构健全等条件，愿意重新思考双方合并的可行性。

与会的工商协进会理事长骆锦明，在会谈后举行的记者会中转述金管会主委陈裕璋说法称，金管会将基于彰银与台新金合并案是否符合市场机制、透明公开、财务结构健全、公司治理以及综效等条件予以评估，并将评估结果出具书面报告，转予彰银的第二大股东--财政部参考。

骆锦明也转述财政部长张盛和在会谈中的回应称，若金管会的书面回覆符合审查条件，对于合并案乐观其成。

骆锦明认为，财政部对彰银与台新金合并案的态度已有所转变。

“我很高兴，金管会与财政部都采开放的思维考虑金融合并。”他说。

路透尚未取得金管会与财政部的正式回应。

彰银最大股东--台新金控曾于2月下旬抛出震撼弹，请财政部支持由彰银并购台新银，但财政部严正表态不同意台新金非合意并购。 台新金事后则指出，彰化银行合并台新银案将放缓脚步，继续和财政部沟通，未来不排除任何可能性，但还没有打算出售彰银股权。