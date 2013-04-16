台湾金融: 政府愿重新思考彰银与台新金合并的可行性--工商协进会

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透台北4月16日 - 台湾政府对台新金控 与彰化银行 合并的态度，似乎不再是铁板一块。主管机关周二在一场与工商界代表的会谈中表示，只要合并案合于公开透明、财务结构健全等条件，愿意重新思考双方合并的可行性。
与会的工商协进会理事长骆锦明，在会谈后举行的记者会中转述金管会主委陈裕璋说法称，金管会将基于彰银与台新金合并案是否符合市场机制、透明公开、财务结构健全、公司治理以及综效等条件予以评估，并将评估结果出具书面报告，转予彰银的第二大股东--财政部参考。
骆锦明也转述财政部长张盛和在会谈中的回应称，若金管会的书面回覆符合审查条件，对于合并案乐观其成。
骆锦明认为，财政部对彰银与台新金合并案的态度已有所转变。
“我很高兴，金管会与财政部都采开放的思维考虑金融合并。”他说。
路透尚未取得金管会与财政部的正式回应。
彰银最大股东--台新金控曾于2月下旬抛出震撼弹，请财政部支持由彰银并购台新银，但财政部严正表态不同意台新金非合意并购。 台新金事后则指出，彰化银行合并台新银案将放缓脚步，继续和财政部沟通，未来不排除任何可能性，但还没有打算出售彰银股权。
本地时间12:16，台新金股价平盘，报12.50台币；彰银则涨0.9%，报16.9台币；台湾加权股价指数 微涨0.15%。(完) (记者 董永年; 审校 林高丽)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。