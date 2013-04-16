《技术分析》金价料续跌至每盎司1,245美元

(本文作者为路透大宗商品与能源市场技术分析师,以下内容仅代表其个人观点)

这是从2011年9月6日1,920.30美元高点开始的三浪周期的第三浪。

按照斐波那契点位分析来看，这波下跌已经跌穿了1,397支撑位(100%回档位)，下一支撑位将在1,303(123.6%回档位)，但该水准估计难以守住，金价将继续下看1,245(138.2%回档位)。