《技术分析》金价料续跌至每盎司1,245美元

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文作者为路透大宗商品与能源市场技术分析师,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 王涛；编译 郑茵
路透新加坡4月16日 - 现货金 料将续跌至每盎司1,245美元，受凶猛的下跌C浪推动。
这是从2011年9月6日1,920.30美元高点开始的三浪周期的第三浪。
按照斐波那契点位分析来看，这波下跌已经跌穿了1,397支撑位(100%回档位)，下一支撑位将在1,303(123.6%回档位)，但该水准估计难以守住，金价将继续下看1,245(138.2%回档位)。
若从当前水准展开反弹，料受限于1,397美元。(完)
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(译文审校 程琳)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。