企业并购：软银若退出竞购Sprint仍可获利35亿美元，但分析师料其不会放弃

路透东京4月16日 - 日本软银 社长孙正义料将不会放弃竞购美国移动通讯服务商Sprint Nextel Corp ，即使他大可从汇率对冲、一笔可转债及协议中止费用获益超过35亿美元。

孙正义的冒险性格在保守的日本企业文化中实属罕见。分析师周二表示，孙正义想以201亿美元投资Sprint案做为软银在美国的立足点，他想打造一个全球性企业的企图心，更胜于快速取得财务回报。

美国第二大卫视提供商Dish Network Corp 周一提出总额255亿美元的现金加股票，收购无线服务提供商Sprint，此举可能令其他电讯或视频企业考虑自身的并购前景。 Dish的报价比软银提出的收购价溢价13%。

“孙正义的重点在于他想建立一个全球企业，这也是他的承诺，这可能是他的计画之一，我想他不会就此放弃。”法国兴业银行集团关系企业JI Asia区域电信分析师Neil Juggins说。

东京一位不愿具名的分析师也说，孙正义不太可能就此缩手，可能会提高报价。“孙正义不会轻易放弃，我预期他可能会提出更高的收购价。”

软银去年宣布有意投资Sprint时称，将以美元兑82.2日圆的远期汇率对冲此项并购，过程中节省了约2千亿日圆(20.4亿美元)。在日本央行大举推出刺激举措之后，日圆兑美元已经贬值超过24%。

此外，软银去年也以每股5.25美元的价格从Sprint买进约31亿美元的可转换债，大约可有10亿美元的利得。一旦软银放弃收购Sprint即可将这笔债券实现转换。Sprint股价周一一度跳涨17.8%至近四年半高位之后，收报7.06美元。

另外，若Dish收购Sprint失败，软银也将获得6亿美元拆伙费。

软银股价周二盘中重挫8.9%至两周低位4,270日圆，最新下跌6.94%，报4360日圆。(完)