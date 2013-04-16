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亚洲 | 2013年 4月 16日 星期二 12:41 BJT

中国新债：中石油集团下周二将发行200亿元中期票据,期限六年

路透上海4月16日 - 中国石油天然气集团周二公告称,将于下周二(23日)在银行间债市簿记建档发行今年第三期200亿元人民币中期票据,期限六年. 中石油集团旗下有上市公司中国石油 . 具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ====================================================================================== 中石油集团 200 200 6 4/23簿记建档 建设银行 AAA 4/24 4/25

交通银行 ====================================================================================== (完) 参看详情,可点选中国债券信息网(here) (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)
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