日本经济：央行总裁黑田东彦称现在讨论货币政策退出策略还为时过早

路透东京4月16日 - 日本央行总裁黑田东彦周二表示，现在讨论货币政策的具体退出策略还为时过早，因为消费者物价仍距离央行的通胀目标很远。

黑田东彦在众议院预算委员会中还表示，日本的公共财政无法持续，在税收及支出方面均有必要出台措施。(完)