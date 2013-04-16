中国汇市：人民币早盘连续三日创历史新高，结汇压力令升值预期强烈

* 人民币中间价及即期均连三日创历史新高

* 结汇压力较大，后期继续升值预期仍强

* 在岸美元价格低于离岸，一度吸引境内购汇

路透北京4月16日 - 人民币兑美元即期 周二早盘跟随中间价连续第三日创出历史新高。尽管在岸市场美元价格低于离岸市场价格，一度提振境内美元买盘，但净结汇压力不减，人民币整体仍呈现坚定走升态势。

交易员表示，从近期和今天的走势来看，人民币结汇压力仍然很大，且中间价保持坚挺，升值预期并未因国际金价重挫、隔夜美元上涨等因素而减弱，后期仍有可能继续走高。

“此前购汇的中资行并没有出现，而是参与到结汇中来，由此判断他们还是有客盘结汇，而且已经多到无法承受(美元)多头的地步。”上海一外资行交易员表示。

他并指出，离岸人民币CNH走势相对较弱，听说是有海外对冲基金获利了结。由此看来，在国际黄金价格重挫的背景下，离岸的CNH市场并未吸引资金进入。

北京时间13:00，人民币兑美元即期报6.1838元，上日收报6.1871元。今日人民币兑美元中间价 为6.2408元，上日中间价为6.2454元。

东京汇市日圆周二触及两周高位，大宗商品货币则大跌，因此前公布的中国数据令人失望、金价带领大宗商品价格下落以及波士顿爆炸案，均挫伤风险情绪。

金价周二跌至逾两年低点，延续此前的急剧跌势，这波跌势很可能持续，市场对央行售金和全球经济成长感到忧虑，而且对金价表现不佳感到沮丧的投资者亦在抛售黄金。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2555/05，上日尾盘为6.2610。

北京时间13:00，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1860/00元，上一交易日尾盘报6.1875元。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

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