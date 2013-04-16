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货币新闻 | 2013年 4月 16日 星期二 13:29 BJT

全球金市：金价反弹逾1%脱离两年低位，其他贵金属价格亦出现回升

路透新加坡4月16日 - 金价周二反弹逾1%，此前曾遭逢卖压，将金价推至逾两年最低水准；其他贵金属价格亦出现反弹。

现货金 触及1,367.06的盘中高位，稍早曾低见1,321.35美元。现货银 涨逾2%，现货钯金 升幅超过4%，而现货铂金(白金) 则上升达3.5%。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化

(编译 张若琪 审校 王兴亚)
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